Конте: у «Челси» нет проблем с мотивацией, мы уважаем «Карабах»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с азербайджанским «Карабахом».



Матч «Карабах» — «Челси» состоится в Баку 22 ноября, начало — в 20:00 мск. В первой игре в Лондоне английская команда разгромила соперника со счётом 6:0.



«Должны быть предельно внимательными завтра. „Карабах“ дважды сыграл вничью с „Атлетико“. Кроме того, „Роме“ было очень сложно победить в Баку. Так что нас ждёт очень важный матч. „Карабах“ — очень хорошая команда. Они играют в футбол, любят контролировать мяч. В первой нашей встрече мы были удачливее, но „Карабах“ не заслуживал такого количества пропущенных мячей.

Мы играем каждые три дня, и ротация — это нормально. Я доверяю всем своим игрокам, уверен, что делаю правильный выбор. Игра с «Карабахом» очень важна для нас. Мы можем пробиться в следующий этап, так что с мотивацией проблем нет. Нужно обыграть сильную команду, которая дважды отняла очки у «Атлетико» и создала большие проблемы «Роме». Мы уважаем «Карабах». Уверен, что легко не будет.

Нам важно двигаться от матча к матчу. Сейчас для нас приоритет — встреча с «Карабахом». Для начала нужно получить путевку в следующую стадию Лиги чемпионов — пока это главная задача. Затем подумаем о «Ливерпуле», — приводит слова Конте официальный сайт УЕФА.