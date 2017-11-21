Румменигге считает, что Нойер должен успеть восстановиться от травмы к ЧМ-2018

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что по-прежнему неизвестны точные сроки возвращения в строй голкипера команды и сборной Германии Мануэля Нойера, однако пока нет причин говорить о возможном пропуске вратарём ЧМ-2018.

«Не знаю, восстановится ли Нойер к январю. Всё проходит по прогнозу врачей. Скоро Мануэль избавится от костылей. Что касается его возможного участия на ЧМ-2018, то по этому поводу нет причин для пессимизма», — приводит слова Румменигге BFMTV.

Нойер сломал ногу в сентябре во время тренировки. Изначально предполагалось, что он вернётся в строй в январе, однако позже немецкие СМИ сообщили, что до весны голкипер на поле не выйдет.