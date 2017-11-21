Захаров: все игроки должны ехать в морозный Хабаровск и мучиться — это их работа

Инспектор РФС Игорь Захаров рассказал, возможна ли отмена матча РФПЛ из-за сильного мороза. В день поединка 18-го тура Премьер-Лиги «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» (27 ноября) в Хабаровске, по прогнозам синоптиков, ожидается до минус 16 градусов.



«Сейчас вопросы, связанные с проведением или непроведением матча, очень чётко и жёстко регулируют РФС и РФПЛ. Сейчас хороший подогрев, как понимаю, — 14+. Есть лишь рекомендации по допустимым температурам, а чёткого понимания нет. В любом случае, игра должна проходить, если иное решение не примет арбитр. Это связано с правилами игры, то есть в первую очередь для матча должно быть пригодно футбольное поле. Поэтому, считаю, футболисты всех команд РФПЛ должны ехать, мучиться, играть. Ничего страшного. В конце концов, это их работа, за которую они получают серьёзные деньги. Дальний Восток, Сибирь и Урал теперь что, выбросить? И при чём здесь болельщики, которые тоже хотят смотреть футбол?» — сказал Захаров в эфире программы «Свисток».

Инспектор РФС: арбитр ошибся, не назначив пенальти в ворота «Локомотива»