Витория: «Бенфика» уважает ЦСКА, но хочет обыграть

Главный тренер «Бенфики» Руй Витория поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА, который состоится завтра, 22 ноября.

«Что касается наших шансов на выход из группы, мы по-прежнему в это верим, как было бы и в случае с любой другой командой в таком положении. Впереди у нас два матча, в которых будет разыграно шесть очков. Нам остаётся только бороться за то, чего мы хотим. Уважаем ЦСКА, но хотим обыграть. Не собираюсь говорить о том, как мы будем завтра играть, но постараемся контролировать оппонента, который имеет сильных исполнителей и силён при розыгрыше стандартных положений.

Иван Злобин? Знаю, что он из России и вам важно о нём поговорить. Однако у нас много молодых игроков на разных позициях. Злобин не входит в заявку команды на матч с ЦСКА. Однако у Ивана есть шансы стать игроком «Бенфики» в будущем»», — цитирует Виторию A Bola.