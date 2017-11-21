Захаров: Габулов заигрался, но судьи его простили. Это ошибка ассистента

Инспектор Российского футбольного союза Игорь Захаров в эфире программы «Свисток» разобрал несколько эпизодов матча 17-го тура российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Рубин» (0:0). После игры активно обсуждался момент, когда голкипер тульской команды Владимир Габулов вышел с мячом в руках за пределы штрафной, но арбитр Владимир Сельдяков и его помощники оставили этот эпизод без внимания.



«На 73-й минуте Хагуш играет рукой в своей штрафной. Момент для арбитра мёртвый, то есть ни один судья увидеть его не мог. Мяч летит долго, никто не мешает, контакта с соперником нет. Движение руки к мячу есть, но никто не может его увидеть. Что делает Хагуш? Он вообще был в этой игре излишне агрессивен. Ошибка ошибке рознь, и Володе просто не повезло. Есть мнение по назначению пенальти: если не уверен — не давай. Вот где нужны видеоповторы.



На 89-й минуте Габулов вышел с мячом в руках из-за штрафной. Безответственность полнейшая со стороны ассистента. Это стопроцентная его ошибка, и это для него катастрофа. Сначала он должен сделать одну функцию, а потом браться за другую. Заигрался Габулов, но судьи его простили. Любой судья-пацан должен знать, что ему нужно контролировать вратаря.



На 45-й минуте Хагуш получил жёлтую карточку за фол в центре поля. Рассмотрим критерии. Скорость есть, агрессия есть, попытки сыграть в мяч нет, использование подошвы есть. Что он хотел? Мяча уже нет, и куда ты летишь? Он и по одной ноге, и по другой засадил. Хотелось бы послушать арбитра, а по плёнке — момент ближе к красной карточке», — заявил Захаров.

Божович: «Рубин» недоволен судейством, мы тоже — значит, судья отработал хорошо