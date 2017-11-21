Ракитич: почти готов отдать Буффону своё место в финальной стадии ЧМ-2018

Полузащитник сборной Хорватии и «Барселоны» Иван Ракитич в преддверии гостевого матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (22 ноября) поделился мнением о команде соперника и завершении карьеры в сборной Италии голкипера Джанлуиджи Буффона.

«Мы будем играть на потрясающем стадионе в турнире, который нам очень нравится. Мы хорошо справляемся. Команда уверена в себе. Наша цель — проходить далеко в каждом турнире. В прошлом сезоне «Ювентус» заслуженно дошел до финала. В этом сезоне команда потеряла несколько очков в чемпионате, но это не значит, что она стала слабее. Постараемся сыграть на максимуме. Мы не хотим останавливаться.

Что касается невыхода сборной Италии на ЧМ-2018 и завершившего международную карьеру Буффона, то я почти готов отдать Джанлуджи своё место в финальной стадии чемпионата. Ведь он многое сделал для футбола, его заслуги невозможно переоценить. Его уважают все. Видеть его плачущим было невыносимо, у меня не было слов. Не верится, что игрок такого уровня не сыграет на чемпионате мира», — цитирует Ракитича официальный сайт УЕФА.