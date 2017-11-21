Болельщики «Спартака» на матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со словенским «Марибором» баннером поздравили с днём рождения защитника Георгия Джикию.

Футболисту московского клуба, который пропускает матч из-за перебора жёлтых карточек, сегодня исполнилось 24 года.

Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов, Джикия наблюдает за игрой на стадионе вместе с защитником Андреем Ещенко.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Марибор». Идёт второй тайм, счёт в матче не открыт.

Болельщики «Спартака» поздравили Джикию с днём рождения Фото: Иван Карпов

Андрей Ещенко и Георгий Джикия Фото: Иван Карпов