Болельщики «Спартака» на матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со словенским «Марибором» баннером поздравили с днём рождения защитника Георгия Джикию.
Футболисту московского клуба, который пропускает матч из-за перебора жёлтых карточек, сегодня исполнилось 24 года.
Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов, Джикия наблюдает за игрой на стадионе вместе с защитником Андреем Ещенко.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Марибор». Идёт второй тайм, счёт в матче не открыт.
Болельщики «Спартака» поздравили Джикию с днём рождения
Фото: Иван Карпов
Андрей Ещенко и Георгий Джикия
Фото: Иван Карпов
Джикия продлил контракт со «Спартаком» до 2022 года