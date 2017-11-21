В Марокко до 2022 года продлили контракт с главным тренером сборной

Федерация футбола Марокко продлила контракт с главным тренером сборной страны Эрве Ренаром, сообщает BBC.

Новое соглашение с 49-летним специалистом, который ранее тренировал сборные Замбии и Кот-д’Ивуара, рассчитано до февраля 2022 года.

Перед французом поставлена цель выиграть Кубок африканских наций в 2019 году, а также квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года.

Ренар возглавил сборную Марокко в феврале 2016 года. Под его руководством команда вышла на чемпионат мира — 2018 и будет выступать на мундиале впервые с 1998 года.