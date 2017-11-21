Вальверде: в матче с «Барселоной» мы увидим лучший «Ювентус»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от гостевого матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (22 ноября).

«Думаю, мы увидим лучший «Ювентус». Туринцы очень опасны на своём стадионе, они здорово играют при поддержке родных болельщиков. «Ювентус» создает множество моментов и ему нужна победа. Нас ждёт трудный матч, но мы выложимся на все сто процентов.

«Юве» постарается как можно быстрее отыграться за воскресное поражение в матче с «Сампдорией». Мы же попытаемся превзойти соперника по голевым моментам и забить больше, чем они. Будет интересно — обе команды любят играть с мячом. Что касается Дибалы, то у «Ювентуса» много классных игроков: Пьянич, Игуаин, Куадрадо… Мы должны хорошо сыграть в обороне. Победа в Лиге чемпионов? Пока я думаю только о выходе из группы», — цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА.