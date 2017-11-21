Мостовой: нахожусь в смятении после упущенной победы «Спартака» над «Марибором»

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал домашнюю ничью красно-белых с «Марибором» (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Всё шло к голу «Спартака», даже игроки «Марибора» помогали, теряя мяч у штрафной. Наша команда благодаря этому забила, и казалось, что надо лишь довести дело до конца. Но единственный заход в штрафную «Спартака» закончился тем, что мы видели. Такие игры нельзя отпускать. Я до сих пор нахожусь в смятении. Отмечу ошибку двух игроков, в первую очередь Комбарова, отвернувшегося от футболиста, игравшего в стенку. Пусть эта стенка и казалась случайной. Почему Дмитрий развернулся и не стал играть с оппонентом? Дальше мяч прошёл мимо Кутепова. Претензии также можно предъявить Селихову, который вроде бы доставал мяч рукой, но почему-то не достал. Видимо, в головах у игроков «Спартака» уже сидело то, что соперник ничего не успеет сделать. И в итоге это вылилось в ненужный, кошмарный гол», — сказал Мостовой в эфире «Матча».