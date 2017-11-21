Каррера — о ничьей с «Марибором»: для «Спартака» стакан наполовину полон

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал домашнюю ничью с «Марибором» (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, которая гарантировала красно-белым минимум третье место в турнирной таблице группы и выход в Лигу Европы. Итальянский наставник отметил, что, несмотря на упущенную на последних секундах встречи победу, команда сегодня провела хорошую игру.

«Мы плохо проконтролировали последние минуты игры. Дело в опыте. Нам забили гол, который мы могли предотвратить. Это часть роста команды. Мы провели хорошую игру, мало позволяли «Марибору». У нас сегодня были возможности, но этот стакан для нас наполовину полон.

Никакой связи между двумя играми с «Марибором» нет. Каждый матч — особенный сам по себе. Мы сегодня сделали всё, чтобы победить, но порой, когда не забиваешь ещё, становится тяжелее. Сейчас нам нужно думать о ближайшем матче в чемпионате, а потом будем думать о «Ливерпуле», — сказал Каррера в эфире «Матча».