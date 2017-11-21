Комбаров: не знаю, чего не хватило «Спартаку» в матче с «Марибором»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал домашнюю ничью с «Марибором» (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Не знаю, чего не хватило. Не повезло, наверное. Здесь можно сказать и о везении «Марибора», и о потере концентрации. Всю игру владели инициативой, имели моменты, но опять забили только один гол.

«Марибор» плотно сел в оборону с начала матча. В перерыве мы внесли коррективы и во втором тайме стали создавать хорошие моменты. Рома Зобнин вышел после травмы, горит желанием играть, набирает форму. Он оживил правый фланг, появились моменты, подачи в его исполнении», — сказал Комбаров в эфире программы «Все на футбол».