Федун: плей-офф ЛЧ? Могу сказать болельщикам «Спартака», что будем играть в ЛЕ

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал домашнюю ничью с «Марибором» (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Нет настроения. К сожалению, «Спартак» очень плохо играет против позиционной защиты. Вы видели, что очень медленно разворачивались атаки и не хватает класса команды, чтобы один в один обыграть. А без этого сейчас трудно играть. К психологии команды вопросов нет. Точнее, понятно, что уже решили, что игра закончилась, а этого нельзя делать. Верю ли в турнирный расклад, который позволит выйти из группы с первого места? Могу сказать болельщикам, что будем играть в Лиге Европы», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

«Спартак» обеспечил себе минимум третье место в группе, позволяющее участвовать в плей-офф Лиги Европы, при этом не потеряв шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В последнем туре красно-белые сыграют на выезде с «Ливерпулем».

Турнирное положение в группе Е на данный момент выглядит следующим образом: 1. «Ливерпуль» — 8 очков (4 матча); 2. «Севилья» — 7 (4); 3. «Спартак» — 6 (5); 4. «Марибор» — 2 (5).

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