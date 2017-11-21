Ребров: ничего не поменялось — «Спартаку» нужно побеждать «Ливерпуль»

Голкипер «Спартака» Артём Ребров прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором».

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась вничью со счётом 1:1.

«Безумно обидно. Побеждали, у соперника весь матч практически не было шансов. Не знаю, что случилось. То ли испугались, то ли что-то ещё.

Вы же сами понимаете, какое у всех настроение в раздевалке. Ни у кого улыбок нет. Все подавленные. С другой стороны, в турнирной таблице ничего не поменялось. Нам нужно побеждать в последнем туре», — передаёт слова Реброва корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Турнирное положение в группе Е: 1. «Ливерпуль» — 8 очков (4 матча); 2. «Севилья» — 7 (4); 3. «Спартак» — 6 (5); 4. «Марибор» — 2 (5).