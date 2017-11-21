Болельщики «Спартака» во время домашнего матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1) использовали пиротехнические средства. После гола нападающего красно-белых Зе Луиша на 82-й минуте матча на фанатских трибунах хозяев была использована пиротехника. Дым распространился по стадиону.

Напомним, УЕФА наказал «Спартак» закрытием гостевого сектора на выездной матч с «Севильей» (1:2) из-за поведения болельщиков на выездной игре с «Марибором» (1:1). Тогда фанаты, располагавшиеся на гостевом секторе, зажгли несколько файеров и запустили на поле ракетницу, которая едва не попала в арбитра Дениза Айтекина.

Болельщики «Спартака» использовали пиротехнику на матче с «Марибором» Фото : Александр Мысякин, «Чемпионат»