Каррера: доволен кампанией «Спартака» в ЛЧ, мы максимально выложились

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал домашнюю ничью с «Марибором» (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, которая гарантировала красно-белым минимум третье место в турнирной таблице группы и выход в Лигу Европы.

«В двух словах объясню, почему «Спартак» пропустил в концовке при счёте 1:0 в свою пользу: дело в командном опыте. Нам не хватило капли опыта в контроле мяча в конце игры. В остальном, думаю, мы провели хороший матч. В футболе, особенно в Лиге чемпионов, такое бывает. Если ты не забиваешь, тебя наказывают.

В первом тайме мы явно медлили. «Марибор» отлично закрывался, многого нам не позволял. Во второй половине мы сыграли лучше, у соперника были один момент со штрафного и гол в конце. Времени было совсем мало, чтобы исправить ситуацию.

Любой команде тяжело играть против соперника, который обороняется, как «Марибор». Это касается не только нас. Что касается эпизода с пропущенным голом, то там не было чей-то индивидуальной ошибки. Это была командная ошибка, когда неправильно действовали сразу несколько человек. Мы будем ещё разбирать этот эпизод все вместе.

Да, я доволен кампанией «Спартака» в Лиге чемпионов, потому что мы достигли минимальной задачи. Впереди ещё один матч в группе Лиги чемпионов. «Севилье» нужно выиграть сегодня, а потом мы сыграем свой матч с «Ливерпулем» и посмотрим, что будет дальше. Считаю, что «Спартак» максимально выложился. Результаты говорят сами за себя. Я доволен. Такой опыт даёт рост, как и всё, что происходило с нами в чемпионате в этом сезоне.

Глушаков сегодня появился лишь во втором тайме, потому что он был не до конца здоров. Я не хотел рисковать Денисом. С Пашаличем всё хорошо. В тот момент, когда я его заменил, мне понадобился опорник, который способен сразу вклиниться в игру», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.