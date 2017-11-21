Таварес: «Марибор» сражался феноменально, горжусь командой

Капитан «Марибора» Маркос Таварес поделился впечатлениями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком». Встреча, прошедшая в Москве, завершилась вничью со счётом 1:1. Словенская команда сумела сравнять счёт в компенсированное время.

«Мы играли хорошо, сражались феноменально. Жаль, что не победили. Ничья в Москве — положительный результат и мы очень счастливы.

Я горжусь командой, это — „Марибор“. Мы хотим добиться ещё одного такого результата», — приводит слова нападающего официальный сайт УЕФА.