Фирмино стал автором самого быстрого гола «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

«Севилья» принимает на своём поле «Ливерпуль» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходит на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в эти минуты.

Счёт в матче был открыт, когда на табло была 1 минута 25 секунд. Точный удар нанёс бразильский форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Этот гол стал самым быстрым для «Ливерпуля» за всё время выступления в Лиге чемпионов, превзойдя предыдущее достижение на одну секунду.

Предыдущий рекорд принадлежал форварду мерсисайдцев Флорану Синама-Понголю, известному российским любителям футбола по выступлению за «Ростов», и был установлен в матче с «Бетисом» (2:1) в 2005 году. Та встреча, как и сегодняшняя, проходила в Севилье.

Также Фирмино стал первым игроком «Ливерпуля», который забил пять голов в первых пяти турах группового этапа Лиги чемпионов. На 30-й минуте форвард оформил дубль, и теперь в его активе уже шесть голов в пяти играх.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Ливерпуль».