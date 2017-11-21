Тьяго Силва подарил Мбаппе маску героя мультсериала «Черепашки-ниндзя»

Капитан и защитник «ПСЖ» Тьяго Силва пошутил над своим одноклубником, нападающим Килианом Мбаппе.

Защитник парижан Лейвин Курзава в своём «твиттере» опубликовал видео, в котором молодой форвард открывает большую коробку с надписью Dior, а в ней оказывается маска героя мультсериала «Черепашки-ниндзя». Смеха не сдержал сам Мбаппе и его одноклубники, наблюдавшие за его реакцией.

Как отмечает L'Équipe, в «ПСЖ» 18-летнему Мбаппе дали прозвище Донателло из-за сходства с героем популярного мультсериала.

Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды на флажке летнего трансферного окна.