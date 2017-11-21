Капитан «Марибора» — после ничьей со «Спартаком»: на поле деньги не играют

Капитан и нападающий «Марибора» Маркос Таварес после ничьей со «Спартаком» (1:1) в Москве в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов пообщался с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

«Промес стоит в два раза дороже, чем весь состав «Марибора»? Сегодня мы увидели, что имеет значение. На поле деньги не играют. Характер и мастерство – вот что важно. Мы представляем Словению, в которой живут два миллиона человек. У нас не приходит столько финансирования в футбол, но «Марибор» – лучшая команда страны, вот почему мы второй раз бьёмся в Лиге чемпионов», — заявил Таварес.