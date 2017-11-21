Ловчев: увидел на поле каких-то медленных, аморфных людей в красной форме

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между красно-белыми и «Марибором» (1:1).



«Спартак» сегодня был просто плох. И дело даже не в результате. Если б даже вымучили 1:0, впечатление от игры это не изменит. В голове не укладывается, как такое могло произойти? У «Спартака» такие перепады в игре, и эти проблемы лежат в области психологии. Великолепная игра в Краснодаре, дальше – матч Лиги чемпионов. Важнейший матч, деньги хорошие за положительный результат платят, и такая безобразная игра! Я увидел на поле каких-то медленных, аморфных людей в красной форме. И даже после того, как вымучили этот гол, мы увидели то же самое, что было с командой в начале сезона: отошли назад, не провели ни одной контратаки и в результате получили гол.



Зобнин стоит и смотрит, как игрок перед ним принимает мяч. Я сейчас не хочу критиковать именно Зобнина, а хочу сказать, что эти ребята не обучены некоторым элементарным вещам. И ещё. Я не понимаю, как они готовятся к матчам. Несколько дней назад разорвали «Краснодар», а на важнейший матч Лиги чемпионов выходят, видимо, держа в голове, что «Ливерпуль» обыграл «Марибор» – 7:0. И тогда такие мысли: словенцев легко обыграем, надо уже думать о «Ливерпуле». И я понимаю, что это недоработка тренеров. Тренерский штаб не внушил простую мысль: что решаться многое будет сейчас, на «Открытие Арене». И только после этого можно думать о «Ливерпуле».



«Спартак» играл очень медленно, медленно переходил из обороны в атаку, поэтому его постоянно встречали 10 человек на подступах к штрафной. Против такой обороны эффективна следующая тактика – проходы по флангам и острые передачи в штрафную. Но у «Спартака» на одном фланге вышел Петкович. Я не знаю, кто его купил и зачем он нужен команде, тем более в матче Лиги чемпионов. И когда тренеры выставляют такой состав, то не только игроки, но и болельщики держат в уме разгромную победу «Ливерпуля» над «Марибором». Спартаковцы утыкались в насыщенную оборону соперника и не знали, что делать. Очень плохо сыграл Промес. И напомню, что в первом матче в Мариборе был точно такой же сценарий: «Спартак» забил, затем отошёл назад и пропустил. Спартаковцы второй раз наступили на мариборские грабли. Теперь нас ждёт Лига Европы», — сказал Ловчев в интервью «Советскому спорту».

«Марибор» = недобор. Как «Спартак» наступил на знакомые грабли Третье место в группе Лиги чемпионов от красно-белых уже никуда не денется, но второе стало ещё дальше.