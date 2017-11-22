Жена Зобнина: вторая игра после травмы, а люди столько гадостей пишут. Лицемеры

Рамина Зобнина, супруга полузащитника «Спартака» Романа Зобнина после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1) ответила на критику в адрес мужа.

Зобнин, который не так давно восстановился от тяжёлой травмы, вышел на замену на 73-й минуте. Словенская команда сравняла счёт в компенсированное время и некоторые болельщики, судя по всему, выражали недовольство действиями Зобнина в моменте с голом гостей.

«Вторая игра после травмы. А люди столько гадостей пишут в личные сообщения. А когда-то они писали слова поддержки.

Одним словом… лицемеры. Этого больше всего ненавижу. И вам всего хорошего», — написала жена 23-летнего футболиста на своей странице в «твиттере».