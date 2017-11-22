Роналду побил рекорд по числу голов в Лиге чемпионов за календарный год

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов АПОЭЛ принимает на своём поле «Реал». Встреча проходит на стадионе «ГСП» в Никосии в эти минуты.

На 49-й минуте встречи при счёте 4:0 в пользу гостей форвард мадридской команды Криштиану Роналду забил гол. Для 32-летнего португальца этот мяч стал 17-м в Лиге чемпионов в текущем календарном году. Таким образом, он побил собственный рекорд 2015 года, когда забил 16 мячей.

На 54-й минуте Роналду забил ещё один гол, улучшив своё достижение до 18 голов в ЛЧ за календарный год. Помимо концовки сегодняшней встречи, у форварда в запасе домашний матч заключительного 6-го тура с дортмундской «Боруссии», чтобы ещё больше увеличить свой рекордный показатель.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча АПОЭЛ – «Реал». К 80-й минуте игры испанцы вели со счётом 6:0.