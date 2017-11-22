«Наполи» разгромил «Шахтёр», «МС» обеспечил себе первое место в группе ЛЧ

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» принимал на своём поле «Шахтёр». Встреча проходила на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей голы на свой счёт записали Лоренцо Инсинье, Пётр Зелиньски и Дрис Мертенс. Таким образом, неаполитанцы получили преимущество перед «Шахтёром» по личным встречам и при равенстве очков будут выше «горняков» в турнирной таблице. В первом матче украинская команда победила со счётом 2:1. В заключительном туре «Наполи» для выхода в плей-офф ЛЧ устроят только гостевая победа над «Фейеноордом» и поражение «Шахтёра» в домашней встрече с «Манчестер Сити».

В другом матче группы, который проходил параллельно, «Манчестер Сити» на своём поле обыграл «Фейеноорд» со счётом 1:0. Гол в концовке на свой счёт записал Рахим Стерлинг. Английская команда, которая досрочно уже обеспечила себе место в плей-офф ЛЧ, гарантировала себе ещё и первое место в группе.

Турнирное положение в группе F после 5 туров: 1. «Манчестер Сити» — 15 очков; 2. «Шахтёр» — 9; 3. «Наполи» — 6; 4. «Фейеноорд» — 0.