«Монако» разгромно проиграл «РБ Лейпцигу» и не попадёт даже в Лигу Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» в гостях разгромил со счётом 4:1 «Монако».

На 6-й минуте Жемерсон отправил мяч в свои ворота, три минуты спустя отличился Тимо Вернер, а 31-й минуте он оформил дубль, реализовав пенальти. Перед самым перерывом Радамель Фалькао один мяч отыграл, а Наби Кейта восстановил разницу в три мяча. Во втором тайме голов забито не было.

В группе G первое место досрочно обеспечил себе «Бешикташ», а борьбу за вторую путёвку ведут только «Порту» и «РБ Лейпциг».

«Монако» занимает четвёртое место и уже не имеет шансов подняться на третью строчку, которая даёт путёвку в плей-офф Лиги Европы.

В заключительном туре «Порту» сыграет дома с «Монако», а «РБ Лейпциг» будет принимать «Бешикташ».

Турнирная таблица группы G: 1. «Бешикташ» — 11 очков; 2. «Порту» — 7; 3. «РБ Лейпциг» — 7; 4. «Монако» — 2.