Клопп: «Ливерпуль» бросил играть во втором тайме — это главная ошибка

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (3:3). Мерсисайдцы упустили преимущество в три гола.



«Всё очевидно: мы провели очень хороший первый тайм, а во втором бросили играть. Не играли в футбол до второго пропущенного гола, затем прибавили, имели пару моментов для взятия ворот, но в итоге пропустили в третий раз. 3:0 — чудесный счёт к перерыву, но нужно оставаться в игре и не позволять сопернику поднять голову. Наша главная ошибка — мы не играли в футбол. Нужно действовать иначе», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА со ссылкой на BT Sport.

«Севилья» сыграла вничью с «Ливерпулем», уступая 0:3 после первого тайма