Гризманн: ничего не имею против Англии, кроме погоды, «МЮ» — один из вариантов

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал возможность своего перехода в «Манчестер Юнайтед» следующим летом. По информации СМИ, минувшим летом француз был весьма близок к переезду на «Олд Траффорд».

«Ничего не имею против Англии, кроме погоды, „Манчестер Юнайтед“ — это один из вариантов. В июне этого года я продлил контракт с „Атлетико“ на 5 лет. Хотя мне не хватает титулов, здесь у меня есть всё, чтобы быть счастливым. Это не значит, что в один прекрасный день я не могу уйти. Всё зависит от нескольких факторов.

Я в восторге от «Атлетико». У меня отличный тренер и отличные товарищи по команде, они регулярно спрашивают меня о будущем. Я ничего не исключаю", — приводит Goal выдержки из биографии Гризманна.