Хендерсон: Клопп просил игроков «Ливерпуля» продолжать бороться

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился впечатлениями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (3:3). Команда Юргена Клоппа упустила преимущество в три гола.



«Наша команда очень ярко выглядела в первом тайме, забила хорошие голы. Второй тайм начали не лучшим образом, не получалось доставлять мяч до нападающих, как в первые 45 минут. В такие моменты тебе приходится нелегко. В перерыве тренер просил нас продолжать бороться. Мы знали, чего ждать во втором тайме, но справиться с натиском соперника не получалось. Результат разочаровал, однако всё по-прежнему в наших руках», — приводит слова Хендерсона пресс-служба УЕФА со ссылкой на BT Sport.



В последнем туре «Ливерпуль» дома примет «Спартак» (6 декабря).

«Марибор» = недобор. Как «Спартак» наступил на знакомые грабли Третье место в группе Лиги чемпионов от красно-белых уже никуда не денется, но второе стало ещё дальше.