Инсинье: если «Наполи» не выйдет в плей-офф ЛЧ, это будет только наша вина

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал победу над донецким «Шахтёром» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-паоло» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Мы верили в победу с самого начала, знали, как важно добиться нужного результата. Надеемся, что все наши старания не пройдут даром. Понимаем, что не всё зависит от нас. Если мы не выйдем в плей-офф, это будет только наша вина, потому что мы могли сыграть лучше в предыдущих играх. В любом случае, мы постараемся выиграть у „Фейеноорда“, а там посмотрим», — приводит слова Инсинье пресс-служба УЕФА.