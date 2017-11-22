Бош: футболистам дортмундской «Боруссии» не хватает уверенности

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош прокомментировал поражение команды от «Тоттенхэм Хотспур» (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Клуб из Германии лишился шансов на выход в плей-офф турнира.



«После ответного гола было заметно, что футболистам „Боруссии“ не хватает уверенности. Мы хорошо играли в первом тайме, грамотно перекрывали зоны и создавали моменты. Когда счёт стал 1:1, мы перестали это делать. К пропущенному мячу привела наша собственная ошибка, и после этого, честно говоря, наш футбол был не так хорош. Такие индивидуальные ошибки на столь высоком уровне непростительны. Нам не хватает уверенности, и это объяснимо, учитывая серию неудачных матчей», — цитирует Боша пресс-служба УЕФА.

«Марибор» = недобор. Как «Спартак» наступил на знакомые грабли Третье место в группе Лиги чемпионов от красно-белых уже никуда не денется, но второе стало ещё дальше.