«Спартак» — «Марибор» — 1:1. Видеообзор матча

В домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» сыграл вничью с «Марибором» — 1:1.



На 82-й минуте счёт открыл Зе Луиш, который отличился с передачи Лоренсо Мельгарехо. Однако за считаные секунды до финального свистка словенцам удалось отыграться после точного удара Ясмина Мешановича.



Таким образом, красно-белые обеспечили себе минимум третье место в турнирной таблице группы E, которое гарантирует участие в плей-офф Лиги Европы.



Видеообзор матча «Спартак» — «Марибор» можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

«Марибор» = недобор. Как «Спартак» наступил на знакомые грабли Третье место в группе Лиги чемпионов от красно-белых уже никуда не денется, но второе стало ещё дальше.