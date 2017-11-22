Роналду — СМИ: я говорю одно, а на следующий день вижу, что вы написали другое

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛ (6:0) резко высказался в адрес журналистов, которые, по мнению португальца, перевирают его слова, передаёт AS.

В матче на Кипре Роналду оформил дубль, отличившись на 49-й и 54-й минутах. После матча он отказался отвечать на вопросы прессы, сказав журналистам в микст-зоне: «Как я могу общаться с вами, если говорю одно, а на следующий день вижу, что вы написали совершенно другое?».

Роналду после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (1:3) заявил, что не хотел бы продлевать контракт с испанским грандом. В ответ защитник «сливочных» Серхио Рамос назвал португальца корыстным человеком, после чего между футболистами, по данным СМИ, возникло напряжение.