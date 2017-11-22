Почеттино: занять первое место в группе — огромное достижение для «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал победу команды над дортмундской «Боруссией» (2:1) в гостевом матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Мы очень рады. Завершить групповой этап выше „Реала“, „Боруссии“ и АПОЭЛ — это огромное достижение для нашей команды. Отдаю должное игрокам, которые вновь поработали на славу. Время разделить радость с нашими болельщиками, которые сегодня обеспечили нам фантастическую поддержку. Здорово вновь испытать эти чувства после разочарования в субботу.



Первый тайм действительно получился равным. Был равный футбол. Счёт 0:1 был несправедлив, и у нас состоялся небольшой разговор в перерыве. Команда очень хорошо отреагировала. Быстрый гол Кейна помог нам поверить в себя. Всегда тяжело играть на поле „Боруссии“, — цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.

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