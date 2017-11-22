Фонсека: после гола, который забил гений, у «Шахтёра» всё пошло не так

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Наполи» (0:3) в пятом туре Лиги чемпионов. В частности, португальский специалист назвал автора первого гола Лоренцо Инсинье гением.



«Для меня это очень тяжёлый результат. В первом тайме мы отлично играли, создавали моменты, во втором тоже демонстрировали хороший футбол, но после гола, который забил гений, всё пошло не так. У нас открылись зоны, в результате чего мы и пострадали. Не такой должен был быть результат. Но наши шансы на выход в плей-офф не изменились — нужно брать очко в заключительном туре. Я продолжаю верить в свою команду», — приводит слова Фонсеки пресс-служба УЕФА.

«Наполи» разгромил «Шахтёр», «МС» обеспечил себе первое место в группе ЛЧ