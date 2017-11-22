Аллегри: Месси способен творить невероятные вещи на десяти сантиметрах поля

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Барселоной» (22 ноября) выразил восхищение игрой форварда сине-гранатовых Лионеля Месси.

«Месси — единственный игрок в мире, который знает, как обращаться с мячом так, как никто другой не может. Мы должны защищаться против него как единое целое. Если вся команда не поработает, его будет трудно остановить. Месси способен творить невероятные вещи на участке поля в десять сантиметров», — приводятся слова Аллегри на странице Barcastuff в «Твиттере».