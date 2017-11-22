Сарри: «Шахтёр» может занимать первые места в итальянском чемпионате

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Шахтёром» (3:0) в пятом туре Лиги чемпионов.



«В первые 35 минут у нас были проблемы, потому что „Шахтёр“ применял высокий прессинг и очень хорошо контролировал мяч. Во второй тайме мы стали лучше пасовать, и наша игра резко улучшилась. Я доволен результатом. Мы доказали, что ещё способны хорошо выступать в этом турнире. К сожалению, сейчас наше будущее в чужих руках, но мы должны сконцентрироваться на своем футболе и постараться выиграть в Роттердаме. Нам осталось сыграть с „Фейенордом“. Нужно победить и ждать результата другого матча. Остаётся надеяться, что „Манчестер Сити“ забьёт „Шахтёру“ несколько голов.

Мы играли против команды, которая может занимать первые места в итальянском чемпионате. Можно сказать, что этот экзамен мы преодолели. Когда мы смогли помешать «Шахтёру» играть в пас, у нас всё получилось. Но ещё рано праздновать успех. Нам надо улучшить ситуацию в турнирной таблице Лиги чемпионов, поэтому всё решится в последнем туре», — приводит слова Сарри пресс-служба УЕФА.