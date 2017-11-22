Кафельников: предпочту выход «Спартака» в полуфинал ЛЕ, чем феерию на «Энфилде»

Олимпийский чемпион, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал ничью «Спартака» и «Марибора» (1:1) в пятом туре Лиги чемпионов. Этот результат гарантировал красно-белым участие в Лиге Европы, однако поставил под серьёзные сомнения выход в плей-офф ЛЧ. В заключительном туре группового этапа «Спартак» сыграет с «Ливерпулем» на стадионе «Энфилд».

«Я приверженец логики „лучше синица в руке“. Поэтому предпочту выход в полуфинал ЛЕ (как минимум), чем один феерический матч на „Энфилде“ 6 декабря. Не ругайте строго за мою позицию», — написал Кафельников на своей странице в «Твиттере».