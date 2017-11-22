Бериццо: футбол учит не отчаиваться

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (3:3) в пятом туре Лиги чемпионов. После первого тайма испанская команда уступала — 0:3, но сумела вырвать одно очко.

«Я должен поздравить своих игроков. Если ты играешь в атаку, футбол вознаграждает тебя за это. В первом тайме мы пропустили голы после индивидуальных ошибок. Мы должны были перевернуть игру после перерыва. Во втором тайме мы выжали из себя всё, а соперник даже не переходил центр поля.



Я считал, что можно отыграться с 0:3. Это похоже на демагогию, но это правда. Футбол всегда учит не отчаиваться, это сегодня и произошло», – приводит слова Бериццо Marca.