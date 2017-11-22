СМИ: главный тренер «Севильи» Бериццо болен раком

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо болен раком предстательной железы, сообщает Marca. Ожидается, что официальное заявление по этому поводу клуб сделает в среду, 22 ноября. Бериццо предстоит перенести операцию, однако точные сроки пока неизвестны.

21 ноября «Севилья» сыграла вничью с «Ливерпулем» (3:3) в пятом туре Лиги чемпионов. После первого тайма испанская команда проигрывала со счётом 0:3, но сумела отыграться во второй половине. Когда на третьей компенсированной минуте Гидо Писарро сравнял счёт, все футболисты «Севильи» бросились именно к Бериццо. Как считают испанские СМИ, такое поведение подтверждает информацию о болезни 48-летнего специалиста.