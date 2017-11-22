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«Либертад» одолел «Индепендьенте» в 1-м матче полуфинала Южноамериканского кубка

Футбол

Парагвайский «Либертад» одержал минимальную победу над аргентинским «Индепендьенте» в первом полуфинальном матче Южноамериканского кубка. Встреча состоялась на стадионе «Дефенсорес дель Чако» в Асунсьоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на первой минуте забил нападающий «Либертада» Оскар Кардосо. На 74-й минуте он же получил прямую красную карточку, поэтому хозяева доигрывали матч в меньшинстве.

Ответная встреча между этими командами состоится 29 ноября на поле «Индепендьенте».

Южноамериканский кубок. 1/2 финала. 1-й матч
22 ноября 2017, среда. 03:15 МСК
Либертад
Асунсьон, Парагвай
1 : 0
Индепендьенте
Авельянеда, Аргентина
1:0 – Кардосо – 1
Удаления: Кардосо, 74 – нет
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