Ван Бронкхорст: «Фейеноорд» заслужил большего в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1) в пятом туре Лиги чемпионов.

«Горжусь своей командой. Мы здорово сыграли, особенно по сравнению с первым матчем. Это говорит о том, что мы прибавляем. Обидно, что пропустили на 88-й минуте, но этот гол говорит о мастерстве игроков „Сити“. Считаю, мы заслужили большего в этом матче, могли забить до того, как забил соперник, но в целом мы сыграли достойно», — приводит слова ван Бронкхорста пресс-служба УЕФА.