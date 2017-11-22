«Бавария» намерена продлить контракт Киммиха

Руководство и тренерский штаб мюнхенской «Баварии» очень довольны игрой полузащитника Джошуа Киммиха. В результате немецкий гранд намерен досрочно продлить контракт 22-летнего футболиста, сообщает Sport Bild.

Действующее соглашение Киммиха с «Баварией» рассчитано до лета 2020 года, и «Бавария» планирует предложить ему пролонгацию соглашения ещё на три года.

«Летом Румменигге спросил нас, что мы думаем о продлении контракта, а осенью мы провели переговоры. Намерены продолжить их до конца текущего года», — сказал в связи с этим агент футболиста сборной Германии Ули Фербер.