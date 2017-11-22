Пепе: я бы хотел, чтобы Роналду присоединился к «Бешикташу»

Защитник «Бешикташа» Пепе признался, что хотел бы видеть нападающего «Реала» Криштиану Роналду в турецком клубе. Пепе и Роналду вместе выступали за «сливочных» с 2009 по 2017 год.

«Роналду — человек, которого я очень сильно уважаю. Он мой друг. Если бы это было возможно, я бы хотел, чтобы он присоединился к „Бешикташу“. Вне поля Криштиану обычный человек. Когда я вижу, что о нём пишут в СМИ, то думаю: „Это ложь“. Люди не знают настоящего Криштиану. Он нормальный парень с такими же нормальными привычками, как и мы», — приводит слова Пепе AS.