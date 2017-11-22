Болельщик в слезах, «Комбаров лучше Нойера» и Глушаков чинит угловой флаг. Фото

21 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве «Спартак» в матче группового этапа розыгрыша Лиги чемпионов сыграл вничью с «Марибором» — 1:1. На 82-й минуте счёт открыл Зе Луиш. Однако за считаные секунды до финального свистка словенцам удалось отыграться после точного удара Ясмина Мешановича. Таким образом, красно-белые обеспечили себе минимум третье место в турнирной таблице группы E, которое гарантирует им участие в плей-офф Лиги Европы.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Спартак» — «Марибор», подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Мысякиным и Денисом Тыриным.

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