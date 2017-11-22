Линекер — о Бензема: он вернулся

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер не преминул воспользоваться возможностью продолжить тему выступлений форварда мадридского «Реала» Карима Бензема. На этот раз он прокомментировал игру французского футболиста в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛ (6:0), в котором тот стал автором дубля.

«Он вернулся», — написал Линекер на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Ранее Линекер отметился критикой и насмешками в адрес форварда «сливочных», выразив мнение, что это весьма переоценённый футболист.