Заммер советует Бошу внести изменения в систему игры «Боруссии» Д

Бывший спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер рекомендует главному тренеру дортмундской «Боруссии» Петеру Бошу пойти на некоторые изменения в своей системе игры. Ранее сообщалось, что вследствие последних неудач голландский специалист в ближайшее время может быть уволен со своего поста.

«Игровые концепции Боша хороши. Но ты себе не изменишь, если организуешь свою игру несколько по-иному. Подумай об этой и организуй игру немного лучше. Прежде всего используя сильные стороны футболистов «Боруссии», — приводит слова Заммера Eurosport.