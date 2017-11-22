Гётце: «Боруссия» пропустила от «Тоттенхэма» в самый неподходящий момент

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце прокомментировал поражение от «Тоттенхэм Хотспур» (1:2) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Этот результат, а также выездная победа «Реала» над АПОЭЛ (6:0) лишили «Боруссию» шансов на выход в плей-офф турнира за тур до окончания группового этапа.



«Всё было под нашим контролем, но затем мы пропустили в самый неподходящий момент. Нам нужно взять ответственность за это поражение на себя. Подобное не должно случаться», — приводит слова Гётце пресс-служба УЕФА.

«Реал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, оставив за бортом «Боруссию» Дортмунд