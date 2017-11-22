Вальверде предпочитает не думать о будущем Месси в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не хочет забивать себе голову мыслями о будущем нападающего Лионеля Месси в испанском гранде. На днях сообщалось, что президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу намерен предложить футболисту сборной Аргентины контракт на всю жизнь. Кроме того, испанские СМИ сообщали, что Месси продлил соглашение с сине-гранатовыми до лета 2021 года, притом что клуб официально об этом не заявлял.

«Месси играет сейчас за «Барселону», и мы не хотим думать чересчур много о будущем. Не надо забивать себе голову тем, что на самом деле не происходит», — цитирует Вальверде Mundo Deportivo.