Фогтс в неудачах «Боруссии» Д винит не Боша, а центральных защитников

Бывший главный тренер сборной Германии Берти Фогтс раскритиковал игру дортмундской «Боруссии» в обороне. Ранее сообщалось, что вследствие последних неудач главный тренер дортмундцев Петер Бош в ближайшее время может быть уволен со своего поста.

«У «Боруссии» такая слабая оборона! И это обусловлено центральными защитниками. В некоторых других командах Бундеслиги они не попадали бы в основной состав. В неудачах команды виноват не Бош. Факт в том, что перед сезоном клуб не приобрёл защитников соответствующего уровня. И тренер не несёт ответственности за это. А то, что клуб сделал ставку на Боша, не было ошибкой», — цитирует Фогтса t-online.