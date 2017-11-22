Серхио Рамос выложил фото сломанного носа

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос поделился со своими подписчиками в «Инстаграме» фотографией сломанного носа. Травму футболист получил в матче чемпионата Испании с «Атлетико» (0:0). В концовке первого тайма игрок «матрасников» Лукас-Франсуа Эрнандес, пытаясь опередить Рамоса в своей штрафной площади, нанёс ему сильный удар бутсой в нос.

«Шаг за шагом», — написал Рамос под фото.

Фотографию можно посмотреть на странице футболиста в «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что защитнику не понадобится операция. На восстановление Рамоса уйдёт около 10 дней, после чего он будет выступать в защитной маске.